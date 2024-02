Un Congresso disfunzionale. I trumpiani mettono in stato d'accusa Mayorkas: una crisi sistemica

Per un singolo voto è passata alla Camera dei rappresentanti la mozione di impeachment verso il segretario dell’Homeland Security. E’ la prima volta nella storia che un membro attivo del gabinetto presidenziale viene messo in stato di accusa

Per un singolo voto è passata alla Camera dei rappresentanti la mozione di impeachment verso il segretario dell’Homeland Security, Alejandro Mayorkas. E’ la prima volta nella storia che un membro attivo del gabinetto presidenziale viene messo in stato di accusa. Bisognerà poi vedere se anche il Senato approverà questa scelta (sarà difficile). Ma intanto è partito il tentativo di punire il responsabile della sicurezza dei confini del paese. I deputati trumpiani ci avevano già provato la scorsa settimana, ma avevano fallito, facendo una figuraccia. Dicono che il segretario Mayorkas è da ritenersi responsabile dell’emergenza immigrazione al confine col Messico – in alcuni giorni ci sono fino a diecimila ingressi e la polizia di frontiera non sa come fare. Ma quando i democratici hanno proposto una soluzione, inserita nel pacchetto con dentro gli aiuti a Ucraina e Israele, i trumpiani hanno detto di no.