Il segretario alla Difesa americano Austin è stato di nuovo ricoverato in ospedale

E' la seconda volta quest'anno. A gennaio si era sottoposto a un intervento dopo aver scoperto di avere un cancro, non avvertendo il presidente Biden. "La prognosi è eccellente", dicono i medici. Austin in settimana dovrebbe volare a Bruxelles

Quello di ministro della difesa americano, con gli equilibri geopolitici del momento, non è un ruolo irrilevante. Dopotutto deve gestire solo un milione e mezzo di soldati in servizio attivo. Oltretutto se aggiungiamo un Donald Trump agente del caos che giustifica la Russia e la invita ad attaccare gli alleati che non pagano, il suo ruolo è più centrale che mai.