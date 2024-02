Il veleno dei fake. Trump e Biden alle prese con un gioco difficile da controllare

"Pronto sono Joe Biden, non andate a votare”. Molti elettori del New Hampshire hanno ricevuto questa telefonata nel fine settimana che precedeva il voto per le primarie. Sembrava proprio lui, la voce era quella, e anche alcune espressioni come “malarkey”, una parola vecchio stile per “fandonie” molto usata dal presidente ottuagenario. Ma era tutto finto, la telefonata era stata fatta con l’intelligenza artificiale per limitare i numeri dei moderati alle urne, e favorire Donald Trump nella sua sfida a due contro Nikki Haley. La chiamata del presidente-robot è il frutto di una novità tecnologica che ha la possibilità di avere un serio impatto durante le campagne elettorali di quest’anno. Si dice che le elezioni presidenziali americane del 2024 saranno uguali a quelle di quattro anni fa – una sfida Biden vs. Trump, processi permettendo – ma nel 2020 l’IA non era ancora così avanzata. Oggi sta già giocando un ruolo notevole, soprattutto sul mettere in dubbio la verità.

