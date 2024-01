Cosa cambia con il fattore IA alle prossime elezioni americane

Gli esperti di intelligenza artificiale da tempo lanciano avvertimenti sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale che potrebbero confondere la realtà delle cose. A poche settimane dall’inizio di un anno elettorale cruciale, la confusione generata dall’IA è in aumento. I politici di tutto il mondo hanno eliminato prove potenzialmente dannose – video sgranati di incontri in hotel, registrazioni vocali che criticano gli avversari politici – liquidandole come falsi generati dall’intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, i deepfake dell’IA vengono usati per diffondere disinformazione.



