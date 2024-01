Il cantiere repubblicano per costruire un'alternativa a Trump sembra già mezzo chiuso

Il secondo appuntamento delle primarie del Partito repubblicano, oggi in New Hampshire, è già uno showdown decisivo per chi si oppone alla ricandidatura dell’ex presidente Donald Trump. Il secondo classificato in Iowa, Ron DeSantis, si è ritirato dalla corsa e ha dato il suo sostegno a Trump e bisogna vedere che cosa ha capito finora il suo elettorato di lui e del significato di questa sua campagna elettorale scombiccherata. DeSantis era un’alternativa a Trump come ha cercato malamente di posizionarsi? Se sì, il suo piccolo consenso – circa l’8 per cento, secondo un sondaggio prima del ritiro – dovrebbe andare all’unica alternativa rimasta a Trump, Nikki Haley, che ha puntato tutto sul New Hampshire. Se DeSantis invece non ha mai pensato o fatto capire di essere un’alternativa, i suoi elettori voteranno per Trump, come da sua stessa indicazione, e allora le primarie potrebbero già chiudersi più o meno qui.

