Cosa cambia ora che Ron DeSantis si è ritirato

Il governatore della Florida lascia la corsa del Partito repubblicano alla vigilia delle primarie in New Hampshire e appoggia Trump. La parabola del rivale molto simile all'originale e le conseguenze ora che rimane solo Nikki Haley a rivaleggiare con l'ex presidente

“È chiaro che la maggioranza degli elettori delle primarie repubblicane vuole dare una seconda chance a Donald Trump”. L’ha detto Ron DeSantis in un messaggio video, concludendo la sua campagna elettorale per il 2024. Doveva essere il “Trump intelligente”, quello che lo scavalcava da destra, quello che avrebbe sconfitto la wokeness. I suoi successi in Florida dovevano traslarsi sul piano nazionale, e invece, ancora prima dell’inizio delle primarie, Ron DeSantis si è ritirato.