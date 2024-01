Perché gli americani dicono a tutti: siamo infelici

I sondaggi descrivono disillusione e poche speranze, con un effetto negativo per il presidente Biden. Eppure le cose non vanno affatto male: com'è che c'è questa discrepanza tra quel che si vede e quel che si sente? Qualche risposta e uno studio che dà consigli

Il pessimismo degli americani emerge a ogni rilevazione. Le squadre elettorali di entrambi i partiti tengono molto in considerazione l’indice che pubblica l’Università del Michigan su quel che è definito il “consumer sentiment”, l’umore dei consumatori, che pure se è migliorato negli ultimi dati di dicembre è comunque il 30 per cento in meno del picco che fu raggiunto all’inizio del 2020, prima della pandemia, ai livelli della crisi del 2008-2009.