La strategia di Trump per vincere contro Nikky Haley in New Hampshire

“Donald Trump è più vulnerabile di quanto si creda”, ha detto la candidata Nikki Haley dopo il voto in Iowa che ha inaugurato la stagione delle primarie repubblicane. L’ex ambasciatrice è arrivata terza dopo Trump e Ron DeSantis e ha deciso di cambiare strategia. Prima era considerata troppo morbida con Trump, che dopotutto le aveva dato il lavoro all’Onu con cui si è fatta conoscere fuori dalla Carolina del sud. Ai comizi lei diceva: “Dimentichiamolo, lasciamolo nel passato. Ha fatto cose buone e cose meno buone – vedi l’attacco al Congresso del 6 gennaio – ma bisogna guardare alle nuove generazioni”. Cercava di parlare di lui il meno possibile, per mantenere una posizione neutra cercando di attirarsi sia gli elettori moderati sia quel popolo Maga che con Trump ha paura di perdere a novembre. Ma dopo l’Iowa Haley ha fatto partire una serie di spot televisivi dove l’ex presidente è dipinto come un bugiardo e un bullo. Ha anche attaccato Trump per l’età: “La maggioranza degli americani non vuole vedere candidati due ottantenni”. Davanti a questa frase la folla ha riso e applaudito, più reattiva a battute e insulti rispetto a quando parla di politica estera – la sua specialità – o di politiche fiscali.

