Dopo l'Iowa, Donald Trump ottiene l'appoggio formale anche dal Congresso

Des Moines, Iowa. La notte glaciale dell’Iowa non ha ridotto di un solo grado il calore del popolo di Donald Trump. Ma ha ghiacciato le speranze di chi nella destra americana cerca ancora un’alternativa a un fenomeno che dura da otto anni e non mostra segni di cedimento. Anzi. Trump lascia l’Iowa con una vittoria storica, senza precedenti nei caucus di partito che servono a eleggere i primi delegati e avviare il percorso verso la nomination. Con il 51 per cento delle preferenze e 98 contee su 99 conquistate, l’ex presidente manda un segnale fortissimo agli ultimi politici che fanno resistenza nel suo partito e anche alla Casa Bianca che lo vede già come avversario inevitabile a novembre per Joe Biden. Certo, si parla ancora di primi numeri, minuscoli. In Iowa, sfidando temperature vicine ai -30, hanno partecipato ai caucus 110 mila persone, molte meno delle 187 mila dello stesso appuntamento elettorale repubblicano del 2016. Una piccola fetta dei tre milioni di abitanti dello stato, che vivono su un territorio grande sei volte la Lombardia. Ma la corsa alla Casa Bianca è fatta di percezioni, di copertura mediatica, di narrazione su chi ha davvero il momentum, l’impeto giusto per vincere. E Trump in Iowa ha dimostrato di saper mobilitare un popolo e trasformare il suo Maga (Make America Great Again) da un brand a una macchina organizzativa potente ed efficace.

