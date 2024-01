L'Iowa riceve fondi per produrre munizioni per l'Ucraina, ma alle primarie nessuno lo ha ricordato

Nei prossimi due anni, una grande fabbrica di munizioni nel sud-est dell’Iowa riceverà 1,2 miliardi di dollari per aumentare il ritmo della produzione che deve arrivare – a livello nazionale americano – a 100 mila pezzi al mese nel 2025. Alla fine del 2023, la produzione era quasi raddoppiata rispetto al 2022, ma ancora non è sufficiente. L’Iowa Army Ammunition Plant a Middletown, vicino a Burlington, una cittadina sulle rive del Mississippi, è uno dei principali produttori dei proiettili di artiglieria 155 mm che sono necessari all’Ucraina per difendersi dall’aggressione russa e che, a causa di ritardi sia negli Stati Uniti sia soprattutto in Europa, scarseggiano. Secondo le stime locali, sono attualmente impiegate 830 persone, ma il numero dovrebbe aumentare nel corso di quest’anno.

