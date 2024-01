Il confine sud dell'America e gli effetti sulle presidenziali di novembre

Non soltanto i repubblicani, anche i democratici si lamentano delle politiche migratorie della Casa Bianca. Il tema del confine sicuro – America first! Usiamo i soldi per proteggerci invece che per difendere l’Ucraina!, urlano i trumpiani – si prospetta come uno dei terreni principali di confronto in vista delle elezioni di novembre, ma è anche un problema interno al Partito democratico. Dopo le impressionanti immagini dei bambini in gabbia durante l’Amministrazione Trump, il presidente Joe Biden aveva promesso un cambio di passo e a maggio aveva lasciato scadere la Title 42, la legge migratoria considerata dai progressisti troppo dura. Biden, con un certo ritardo, aveva così attuato una nuova politica, soprattutto a livello mediatico: pugno più morbido alla frontiera, meno rimpatri, più possibilità di accesso invitando i migranti a usare le vie legali, nessuna detenzione per i minori, oltre ad accordi bilaterali col Messico e altri paesi per la gestione dei flussi. Subito, scadute le draconiane leggi dell’era Trump e percepita una migliore accoglienza da parte del governo, i confini erano stati presi d’assalto. Biden aveva assicurato che l’emergenza alla frontiera sarebbe durata poco. Ma i numeri da maggio non sono diminuiti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE