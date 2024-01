Cosa rimane nella politica americana oltre a Donald Trump e Joe Biden

I primi voti della corsa alla Casa Bianca in Iowa e New Hampshire, al di là dei risultati, raccontano tante cose sul panorama politico americano. Il primo mese di questo anno elettorale che si chiuderà con il voto di novembre fotografa bene la situazione dei due grandi partiti, repubblicano e democratico. Da una parte c’è un Donald Trump che si conferma animale da primarie, ma che se sarà lo sfidante di Joe Biden arriverà portandosi dietro l’etichetta di loser nelle elezioni generali: ha vinto nel 2016, ma poi ha sempre perso nel 2018, 2020 e 2022. E nonostante sia ormai un padre padrone nel partito, sorprende come l’offerta politica repubblicana sia stata tutto sommato ricca e di alto profilo: Ron DeSantis e Nikki Haley, pur tra molti errori, hanno messo in campo un armamentario politico di tutto rispetto e hanno offerto valide alternative. Per quanto il trumpismo si stia espandendo e domini il Grand Old Party, dall’altra parte stanno anche peggio. Perché in casa dei democratici tutto sembra congelato nel tempo. L’ultimo confronto interno nel partito del presidente risale alle primarie del 2020 e vale la pena ricordare come è andato a finire: primo Biden, che oggi ha 81 anni, secondo Bernie Sanders, anni 83, terza Elizabeth Warren, anni 75.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE