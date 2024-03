Gli influencer che diffondono propaganda russa sui social cinesi a loro insaputa: è colpa dell'AI

Olga è ucraina e vive negli Stati Uniti, ma su Xiaohongshu, l'Instagram cinese, è russa, vive in Cina e incensa Mosca in un fluentissimo mandarino. I deepfake per influenzare l'opinione pubblica su internet spopolano a Pechino, ed è un problema

Olga Loiek è una ventenne ucraina che studia Scienze cognitive all’Università della Pennsylvania: ha lasciato il suo paese per gli Stati Uniti soltanto sei mesi prima che la Russia iniziasse l’invasione su larga scala dell’Ucraina, e da qualche mese ha aperto un canale YouTube in cui parla di salute mentale. Ma sui social cinesi come Douyin, la versione cinese di TikTok, Bilibili e Xiaohongshu, un social molto simile a Instagram e popolarissimo nella Repubblica popolare cinese, Olga ha scoperto di avere nomi, identità, pensieri diversi, tutti espressi però con la sua faccia e voce, attraverso un clone di se stessa generato dall’intelligenza artificiale. In alcuni video si chiama “Natasha”, ha 31 anni, è russa e vende prodotti russi in Cina; in altri si chiama “April”, è sempre russa e studia da otto anni in Cina “perché è la nazione più potente al mondo, amo la Cina”, dice il suo clone in un fluentissimo mandarino.