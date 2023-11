I megafoni di Pechino sono sui social, e sono pure italiani

Due anni fa l’americano Bart Baker, che si era fatto un nome online rifacendo in chiave ironica i video di canzoni famose, molla all’improvviso i suoi dieci milioni di follower su YouTube e si trasferisce sulle piattaforme streaming cinesi come Bilibili e Douyin. Con il trasloco cambiano pure i suoi contenuti: nel suo archivio ci sono centinaia di filmati montati dove manifesta un esagerato e sopra le righe amore per la Repubblica popolare, perfino distruggendo il suo iPhone e passando a uno smartphone del colosso cinese Huawei. Nel giro di pochi mesi, Baker raccoglie 20 milioni di follower sulle piattaforme cinesi. Per contenuti e modalità somiglia tantissimo agli altri circa 120 influencer e creatori di contenuti online che fanno parte di “un gruppo crescente di influencer stranieri con milioni di fan, che sostengono le narrazioni pro Partito comunista cinese in Cina e sulle piattaforme social globali”, si legge nell’ultimo studio pubblicato dall’Australian Strategic Policy Institute (Aspi) “Cantare lo spartito del Pcc”. Siamo abituati a considerare gli influencer un mezzo per il consumismo, il mercato, le cause sociali. Ma in paesi autoritari come la Repubblica popolare cinese, dove il Partito comunista regola ogni aspetto della produzione culturale, gli influencer possono diventare utili megafoni della propaganda e della visione del mondo favorevole a Pechino. C’è anche un’italiana tra i casi oggetto dello studio dell’Aspi. Si chiama Rachele Longhi, ed “è una delle influencer straniere più popolari nelle campagne social-media oggetto di questo report”.

