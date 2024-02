Sveglia Europa sulla difesa, al netto di Trump. Parla il prof. Grygiel

La domanda arriva da Washington: “Europei, che altro vi serve per cominciare a pensare seriamente alla vostra sicurezza?”. Perché una cosa è scandalizzarsi per le parole di Donald Trump o per quello che ha fatto Vladimir Putin all’Ucraina o ad Alexei Navalny. Altro è cominciare a immaginare un possibile futuro dove alla Casa Bianca torna Trump e sarà sempre più difficile affidarsi alla Nato e agli Stati Uniti per la difesa dei confini europei. Per il professor Jakub Grygiel, che insegna relazioni internazionali alla Catholic University di Washington ed è autore di influenti articoli e libri di strategia, a sorprenderci non dovrebbero essere tanto le parole di Trump in campagna elettorale, quanto il tempo sprecato dall’Unione europea in questi anni per rispondere alle sfide che erano già emerse negli anni del trumpismo. “In realtà ormai sono cinquant’anni che va avanti questa discussione”, dice al Foglio, “e i paesi europei continuano a non voler aumentare le spese per la difesa, che sono indispensabili. Non è solo un tema che riguarda la Russia. Basta pensare al Mediterraneo, al Nord Africa: voi italiani vi aspettate che anche su quel fronte a proteggervi ci saranno la Nato o gli Stati Uniti?”.

