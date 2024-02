Tamila Tasheva ci spiega gli effetti di dieci anni di russi in Crimea

Alla cosiddetta stanchezza di parte dell’occidente che ambisce a un’improbabile pace con Vladimir Putin – pace che il presidente russo non vuole – Tamila Tasheva, rappresentante permanente del governo ucraino nella Repubblica autonoma di Crimea, non crede. Forse perché è troppo paradossale per essere vera, forse perché, se fosse vera, avrebbe conseguenze troppo esiziali per il suo popolo e per mezzo mondo, o forse perché ha l’aspetto di un’ennesima trappola putiniana ben congegnata. Dice al Foglio che “i paesi occidentali hanno fornito un sostegno colossale all’Ucraina. E questo ha sconvolto la Russia, che, incapace di contrastarlo, ricorre alla sua pratica abituale: diffondere propaganda e disinformazione non solo in Ucraina ma anche tra le nazioni europee. Messaggi che sembrano pacifisti, in realtà sono stati appositamente elaborati dalla Russia per ridurre il sostegno dei paesi occidentali. L’obiettivo è incitare alle proteste contro le decisioni prese dai governi disposti a fornire aiuto all’Ucraina. La Russia trae vantaggio nel seminare dissenso”.

