La pace e la libertà si difendono preparandosi al peggio, cioè Putin

È un segnale importante quello che proviene dalla Germania, che testimonia come a Berlino vengano considerate con estrema serietà due variabili decisive per la sopravvivenza delle democrazie nel Vecchio continente e della stessa Unione europea. La Germania ha infatti dato avvio alla realizzazione del più grande stabilimento per la produzione di munizionamento d’artiglieria sul suo territorio. A regime, entro i prossimi dodici mesi, sarà in grado di produrre due milioni di proiettili all’anno, così da poter rifornire tanto la Bundeswehr (le Forze armate tedesche), quanto l’Ucraina (che da quasi due anni sta fronteggiando la brutale aggressione russa), quanto gli alleati che ne facciano richiesta. Il governo federale ha anche annunciato che già quest’anno il bilancio della Difesa tedesca raggiungerà la soglia del 2 per cento del pil, l’obiettivo fissato di comune accordo da tutti i membri della Nato una decina di anni fa per concorrere in maniera più equilibrata alla Difesa comune, ma che pochissimi paesi hanno raggiunto o anche solo si apprestano a raggiungere. Tra gli inadempienti, ancora una volta, c’è ovviamente anche l’Italia, i cui governi, a prescindere dalla colorazione politica, non riescono evidentemente a cogliere la gravità della situazione e preferiscono rifugiarsi in dichiarazioni di rito e in generici appelli alla pace.



