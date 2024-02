Sanzioni e pressioni dell'Ue contro Putin e i suoi amici

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è atteso in Germania nei prossimi giorni, dove prenderà parte per il secondo anno consecutivo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, la cosiddetta “Davos della Difesa”. L’anno scorso dopo il viaggio in Europa, quando era stato anche a Roma, Parigi e Budapest, Wang era volato a Mosca. Quest’anno a Monaco Wang avrà il primo bilaterale con il suo omologo inglese David Cameron, mentre non è ancora previsto un incontro con il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, atteso in Baviera sabato. Il capo della diplomazia della Repubblica popolare cinese arriva in Europa negli stessi giorni in cui l’Unione, dopo averlo a lungo minacciato, potrebbe dare il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e contro chi, secondo le analisi, fino a oggi l’ha aiutata nella sua guerra contro l’Ucraina, tra cui probabilmente tre aziende tecnologiche cinesi e una di Hong Kong.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE