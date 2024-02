E se Musk avesse comprato Twitter per via dei suoi jet privati? Un nuovo libro 

E se fosse tutta colpa dei jet privati? Da un paio di anni in molti si domandano cosa abbia spinto Elon Musk a comprare Twitter, sborsando la folle cifra di 44 miliardi di dollari (presi in gran parte in prestito utilizzando le sue azioni Tesla come garanzia). C’è chi sostiene che l’acquisto fosse parte della sua crociata in difesa della libertà d’espressione e c’è chi lo vede come parte della strategia per creare X, “the everything app”, l’applicazione definitiva che conquisterà il mondo. Secondo l’estratto del nuovo libro di Kurt Wagner pubblicato da Bloomberg Businessweek, “Battle for the Bird”, il tutto è avvenuto di fretta, sulla base dell’istinto di un paio di miliardari alle prese con piccole vendette personali. Una di queste riguarda gli aerei privati: nel 2022 Musk chiese a Parag Agrawal, allora neoamministratore delegato di Twitter, di agire contro @ElonJet, un profilo Twitter che condivideva in tempo reale gli spostamenti del suo jet privato.

