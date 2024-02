Così anche Keir Starmer è diventato meno "green"

A ogni promessa corrisponde il rischio di una brutta figura e questo Keir Starmer lo sa bene, tanto che alle prese di posizione preferisce i princìpi e di solito lascia che pure quelli siano vaghi. Con un’eccezione: i 28 miliardi di sterline all’anno di investimenti verdi annunciati nel lontano 2021 dalla sua cancelliera ombra, Rachel Reeves, e ufficialmente abbandonati ieri – non nel principio ma nella cifra, dice – per evitare che gli elettori facciano due più due e inizino a sospettare che il Labour possa mettere le mani in tasca ai cittadini. La decisione era nell’aria da tempo, la mirabolante cifra non la citava più nessuno da un po’, tranne lo stesso Starmer, che ha così prestato il fianco alla critica facile di Rishi Sunak, che di inversioni a U se ne intende: il laburista è “uno che ha massicciamente cambiato idea su tutta una serie di cose importanti”, ha attaccato il premier, affannandosi a recuperare la ventina di punti di sfavore che si ritrova nei sondaggi e i passi falsi che continua a inanellare in questo anno elettorale per il Regno Unito.

