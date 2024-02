La pressione di Mosca sui dissidenti russi all'estero. Ora minaccia il sequestro delle loro proprietà

Roma. Il presidente russo Vladimir Putin ha risposto alla proposta di destinare gli asset russi congelati alla ricostruzione dell’Ucraina con un disegno di legge speculare, approvato mercoledì dalla Duma, la camera bassa del Parlamento russo. La legge confischerebbe le proprietà di chiunque “screditi” o diffonda “informazioni deliberatamente false” sull’esercito russo: tra questi rientrano i dissidenti e chiunque abbia criticato o messo in dubbio la guerra in Ucraina. Da quando Mosca ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina, ormai quasi due anni fa, la censura si è stretta sempre di più lasciando pochissimo spazio alle critiche nei confronti del governo russo – anche girare con un fazzoletto con i colori della bandiera ucraina è considerato un reato punibile con la reclusione – così centinaia di migliaia di russi hanno fatto le valigie e lasciato la propria casa. Per la maggior parte sono oppositori politici, giornalisti, artisti, cantanti, comici e la nuova mozione, che per passare definitivamente deve prima essere approvata dalla Camera alta del Parlamento e poi firmata dal presidente, mira a loro, i dissidenti del Cremlino in esilio. E’ un ennesimo messaggio della Russia ai suoi cittadini, a cui dice: non importa quanto lontano possiate andare, non siete mai al sicuro, perché possiamo raggiungervi ovunque.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE