In Russia è rimasta una sola forza di opposizione, inaspettata

Vladimir Putin non è a caccia di voti, non servono. E’ a caccia di un clima elettorale favorevole. Non si aspetta sorprese, ma vuole che le urne non siano vuote e le strade non siano piene. Serve un grado di demotivazione tale da far pensare ai cittadini che in Russia vada tutto bene, ma questo bene è legato unicamente alla figura del loro presidente. Putin non è l’unico candidato, ma tra i volti molto noti che da anni fanno da contraltare al presidente, e facce ancora da scoprire, gli oppositori più conosciuti del presidente russo sono in prigione o sono in esilio. La ragione per cui si ritiene che il potere del Cremlino sia stabile è perché la repressione è iniziata adagio e quando era sul punto di accelerare, lo ha fatto in modo che non potesse essere più fermata. Adesso che queste elezioni si terranno con la guerra in corso, rimangono però degli oppositori ai quali il presidente russo non aveva pensato, che non cambieranno il risultato, ma sanno dare fastidio: gli ucraini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE