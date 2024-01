Il giusto processo all'Onu che delegittima Israele legittimando i suoi nemici

Free Gaza from Hamas: che ci vuole a dirlo? L’Unrwa ormai avete imparato purtroppo a conoscerla: è l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente. Negli ultimi giorni, lo sapete, l’Unrwa è finita al centro di uno scandalo internazionale per la presenza tra le sue unità di un numero importante di dipendenti che ha avuto un ruolo durante l’attacco del 7 ottobre in Israele. L’intelligence israeliana, due giorni fa, ha raccontato con esempi circostanziati che il personale dell’Unrwa che avrebbe legami con Hamas e il Jihad islamico si aggirerebbe intorno al dieci per cento totale dei dipendenti (su 13 mila dipendenti totali fa un numero importante). E il caso dell’Unrwa ieri è stato portato al Congresso degli Stati Uniti con lo scopo di ragionare non solo sul modo in cui l’agenzia delle Nazioni Unite ha fatto poco per non farsi penetrare dagli amici dei terroristi ma anche sul modo in cui le Nazioni Unite da molti anni giocano una partita sporca con tutto ciò che rappresenta Israele.

