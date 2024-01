Il sonno di Guterres su ogni crisi, tranne che su Gaza e sull'Unrwa 

Il segretario della Nazioni unite è attivissimo nel condannare Israele. Ma dal 2017, anno in cui è entrato in carica, le guerre e le crisi umanitarie sono state numerose: dalla Yemen alla Siria fino ad Afghanistan, Ucraina e Iraq, Etiopia. Eppure il rappresente dell'Onu non si è mai esposto come fa oggi

Una mozione del Partito democratico depositata a Montecitorio chiede di ridare i soldi all’Unrwa, l’agenzia istituita dalle Nazioni Unite per aiutare i rifugiati palestinesi del 1948, i cui finanziamenti sono stati sospesi da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone, Italia, Australia, Canada, Estonia, Finlandia, Islanda, Svezia, Svizzera (persino la neutrale Svizzera!) dopo che è emerso che migliaia di suoi dipendenti festeggiavano nelle chat di telegram per il massacro degli ebrei e che almeno dodici tra essi hanno partecipato attivamente al 7 ottobre. Poi in questi mesi difficili per la guerra, per arrotondare gli insegnanti hanno lavorato come carcerieri degli ostaggi israeliani.