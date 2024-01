Wilders s'ammorbidisce e manda in tilt il centrodestra olandese

Il leader del Pvv ritira i tre progetti di legge anti islam che gli erano valsi l’etichetta di “minaccia allo stato di diritto”. Un segnale per tutto il fronte conservatore nel pieno delle trattative per il nuovo esecutivo. Ma restano importanti scetticismi da superare

Geert Wilders ha capito che senza una profonda pulizia del proprio programma avrebbe corso il rischio di dilapidare il successo elettorale ottenuto a novembre, fino a mancare l’incarico da primo ministro dei Paesi bassi. Così, nelle scorse settimane, ha scritto una lettera al presidente della Camera dei rappresentanti: il suo partito, il Pvv di destra estrema, ritira formalmente i tre progetti di legge anti islam che gli erano valsi l’etichetta di “minaccia allo stato di diritto” da parte delle altre forze politiche – compresi i potenziali partner di coalizione che sono indispensabili per formare un governo. Si tratta di: vietare l’educazione musulmana, la frequentazione delle moschee, il velo non integrale negli edifici governativi, la stampa e la distribuzione del Corano – pena cinque anni di detenzione; privare del diritto di voto i cittadini con doppia nazionalità extra Unione europea; attuare il carcere preventivo per i sospettati di jihadismo. Subito dopo la vittoria, Wilders aveva detto che “queste tematiche non rientrano più fra le priorità di governo”. Ora dà un primo segnale concreto, ma nei partiti del centrodestra che sono al centro dei negoziati di governo permane la cautela.