Il piano di "pace" per Gaza di Borrell non piace a nessuno

Bruxelles. I ministri degli Esteri dell’Unione europea oggi hanno trovato un accordo di principio per lanciare un’operazione navale nel Mar Rosso volta a difendere la libertà di navigazione e il commercio globale dalla minaccia costituita dagli attacchi degli houthi yemeniti nella regione. Anche se sarà una missione limitata a compiti difensivi, senza la possibilità di condurre attacchi contro obiettivi houthi in Yemen, è un piccolo passo in avanti per cercare di mettere ordine in una politica estera dell’Ue che è andata in pezzi dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre e la risposta di Israele a Gaza. La cacofonia dei ventisette sul medio oriente si è tradotta in un piano di pace in 12 punti presentato dall’Alto rappresentante, Josep Borrell, che è tutto procedura e zero sostanza.



