L'Ue affonda nel Mar Rosso. Le divisioni su una missione utile che fa gli interessi europei

L’Europa è il continente più esposto alle ripercussioni del deterioramento della sicurezza nella regione. Eppure non tutti i paesi dell'Unione considerano la minaccia sufficiente da mobilitarsi al fianco di Stati Uniti e Regno Unito per fermare gli houthi

Bruxelles. Mentre l’Unione europea si divide su una mini missione navale nel Mar Rosso, il commissario Paolo Gentiloni ieri ha lanciato il primo avvertimento sulle conseguenze degli attacchi degli houthi contro questa rotta commerciale cruciale per l’Europa. “C’è una crescente preoccupazione per i rischi al ribasso causati dalle tensioni geopolitiche, e in particolare da ciò che sta accadendo nel Mar Rosso”, ha detto Gentiloni a margine dell’Eurogroppo. Queste tensioni “per il momento non sembrano creare conseguenze sui prezzi dell’energia e sull’inflazione, ma riteniamo che debba essere monitorato molto attentamente perché queste conseguenze potrebbero materializzarsi nelle prossime settimane”, ha aggiunto il commissario all’Economia. Il Comando centrale degli Stati Uniti ieri ha confermato che una nave portacontainer di proprietà americana e bandiera delle Isole Marshall, la Gibraltar Eagle, è stata colpita da un missile houthi al largo di Aden. Nel frattempo il Qatar, il secondo fornitore di gas naturale liquefatto (Gnl) dell’Ue dopo gli Stati Uniti, ha sospeso l’invio di metaniere attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Eppure non tutti nell’Ue considerano la minaccia sufficiente da mobilitarsi al fianco di Stati Uniti e Regno Unito per fermare gli houthi.