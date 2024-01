La missione europea nel Mar Rosso per difendersi dagli houthi e dai loro amici

L’Unione europea avrebbe raggiunto un accordo politico per una missione nel Mar Rosso, separata ma in coordinamento con l’operazione Prosperity Guardian lanciata il mese scorso da Stati Uniti e Regno Unito nell’area. La discussione sarebbe dovuta avvenire durante il Consiglio dei ministri degli Esteri a Bruxelles tra un mese, ma secondo diverse fonti Italia e Francia avrebbero insistito per un’accelerazione, e già al Consiglio di lunedì potrebbero esserci delle novità per rendere operativa la missione già a metà febbraio. Mentre si lavora a una tabella di marcia per rafforzare la sicurezza di rotte commerciali cruciali anche per l’Unione, a garantirsi l’immunità dei traffici sono Russia e Cina. L’ha confermato in un’intervista al quotidiano russo Izvestija Mohammed al Bukhaiti, esponente del gruppo Ansar Allah.

