La Cina fa soldi con gli attacchi houthi e promuove la sua Via del ferro

La Repubblica popolare cinese sta ottenendo un certo livello di immunità e impunità mentre si ritrova coinvolta nella maggior parte delle crisi internazionali pur rivendicando la sua posizione di “neutralità”. A fine novembre, poco prima che gli attacchi terroristici degli houthi nel Mar Rosso diventassero un problema globale, la coalizione antipirateria aveva richiesto l’aiuto di due cacciatorpediniere della Marina cinese che si trovavano vicine a una nave cisterna sotto attacco. Le due navi avevano ignorato la richiesta. Oggi cargo e imbarcazioni civili con legami con la Cina che passano attraverso il Mar Rosso sostituiscono il segnale di destinazione con messaggi che evitino la confusione con navi dell’alleanza occidentale, per esempio “equipaggio tutto cinese”, ha rivelato Bloomberg. Il problema è di essere scambiate per navi con legami con Israele, America o Regno Unito, perché in realtà i cargo diretti in Russia o Cina godono di una certa immunità dagli attacchi houthi. Soprattutto quelli carichi di petrolio, l’oro nero del regime iraniano: secondo diversi osservatori, il motivo per cui finora la maggior parte delle petroliere non sarebbe stata attaccata riguarda le relazioni sempre più strategiche fra Teheran e Mosca e Pechino. Finora, l’unica decisione cautelativa presa dalla Cina per tutelare i suoi commerci marittimi riguarda la Cosco, il colosso dei trasporti, che non attracca più nei porti israeliani. Non solo: i media statali cinesi stanno promuovendo i servizi di cargo ferroviari della China-Europe Railway Express, parte del grande progetto strategico della Via della seta di Pechino, come alternativa più sicura al trasporto su acqua.

