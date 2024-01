Oltre il Mar Rosso. Il metodo Biden per evitare di allargare la guerra 

Nel 2021, a mandato appena iniziato, Antony Blinken aveva tolto gli houthi yemeniti dalla lista americana dei gruppi terroristici: in Yemen era in corso una delle catastrofi umanitarie più gravi di sempre, forse la più grave. Ieri la decisione è stata rovesciata: dopo gli attacchi degli houthi nel Mar Rosso, il gruppo “presenta le condizioni” per rientrare nella lista, che vuol dire sostanzialmente sanzioni (la misura riguarda solo il gruppo e non lo Yemen intero), che si aggiungono ai tre attacchi contro obiettivi militari legati agli houthi in Yemen condotti dagli americani e gli inglesi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE