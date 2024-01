Come osservare il bicchiere mezzo pieno di fronte ai disordini mondiali

Si può provare a non vedere tutto nero quando vi è una guerra che non promette di finire presto, come in Ucraina? Si può provare a non farsi travolgere dal pessimismo quando vi è un conflitto di cui non si vede la fine all’orizzonte, come in medio oriente? Si può provare a non vedere il bicchiere mezzo vuoto quando, in mezzo a due conflitti, ne spunta anche un altro, come quello nel Mar Rosso? E si può provare a non essere angosciati dal mondo che ci circonda quando, oltre a tutto questo, vi è la possibilità che vi sia un altro conflitto ancora, a Taiwan, e che vi sia una nuova stagione di prezzi al rialzo, a causa delle tensioni del Mar Rosso, dopo due anni passati a misurare i lenti progressi dell’inflazione? L’operazione è effettivamente difficile, forse persino inutile, ma per chi volesse cercare una ragione per non deprimersi di fronte alle complicate sfide della contemporaneità suggeriamo di leggere la meravigliosa intervista concessa a Davos dall’ideologo di Joe Biden, Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale americana. Sullivan ammette che il momento è difficile, forse uno dei più complessi vissuti dalle democrazie dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Riconosce che in un’epoca di cambiamenti dirompenti non tutto può essere catalogato sotto la voce “fatti positivi”, perché è vero che vi sono paesi che hanno trovato un modo per sfruttare la tecnologia, promuovere lo sviluppo e approfondire legami tra loro in modo virtuoso. Ma è anche vero che in questo contesto vi sono attori pericolosi che, dice Sullivan, “mettono alla prova i limiti del nostro sistema internazionale”. Eppure, dice Sullivan, c’è un motivo per cui si può restare “ottimisti riguardo al futuro e alla nostra capacità di affrontare la sfida principale del nostro tempo”. E la sfida centrale, quella che ci permette di osservare il bicchiere mezzo pieno, è questa: “La competizione strategica in un’epoca di interdipendenza”.

