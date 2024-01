Tenebre da Davos: l'Europa, il peso della Storia e il futuro della Nato

Il Diciannovesimo secolo si ripresenta a Davos, sorpresa, con il manifesto di Javier Milei, che appoggia le sue idee libertarie sull’esperienza liberale di due secoli fa in Argentina e le usa contro la deriva populista-totalitaria, e antindividualistica, del Novecento. In contemporanea Sam Altman, guru dell’intelligenza artificiale, mette in guardia per il secolo in corso, il XXI, perché qualcosa può andare storto con questa tecnologia delle tecnologie, che ha in sé un ipotetico contenuto violento e transumano. E quando qualcosa può andare storto, ecco, si è già su un piano inclinato. Ma subito si torna all’Ottocento con polacchi e baltici a denunciare l’espansionismo di un discendente postsovietico e post-neo-imperiale di Pietro il Grande, il minaccioso Vladimir Putin: i confini della libertà e indipendenza polacca furono vitali e incertissimi già ai tempi di Chopin, e l’insicurezza generata oggi dai piani anti Nato attribuiti all’autocrate russo si ripercuote di nuovo, più o meno nelle stesse forme, sull’Europa intera delle nazioni e del sovranazionale, con l’aggiunta della febbre baltica, dove si aspettano con tremore e terrore iniziative aggressive preannunciate da proclami che ricordano quelli prefiguranti l’aggressione alla Crimea e poi al Donbas in Ucraina. Fare un solo boccone di quelle piccole repubbliche, se la Nato si distraesse anche solo un momento, sarebbe un progetto quasi realista.



