Tappeti rossi per la Cina a Davos

Il premier cinese Li Qiang arriva in cerca di credibilità. L’allarme americano e il problema col brandy europeo

Il premier cinese Li Qiang terrà il suo discorso oggi al Forum economico di Davos, poco più di tre ore prima del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e un giorno prima del più alto rappresentante del governo americano presente, il segretario di stato Antony Blinken. Il World Economic Forum che si è aperto ieri nella cittadina svizzera è uno degli appuntamenti più importanti della diplomazia economica cinese sin dal 2017, quando il leader Xi Jinping per la prima volta salì sul palco e disse di voler difendere la globalizzazione. In quel celebre discorso, Xi disse pure di rifiutare il protezionismo, riferendosi a quello dell’America First di Donald Trump, che allora era il presidente-eletto.