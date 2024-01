I tassi non scenderanno prima dell'estate (forse), dice Lagarde

Alla fine Christine Lagarde ha parlato e deluso le aspettative dei mercati finanziari europei che ieri, dopo l’intervento della presidente della Bce a Davos, in cui ha annunciato che il consensus dei governatori sul primo taglio dei tassi sarà raggiunto solo per la prossima estate, sono scivolati verso il basso con Piazza Affari che ha chiuso con una perdita di oltre l’1 per cento. Il taglio è “probabile” ma non “garantito”, ha detto Lagarde scatenando le vendite sui listini già incerti per il rallentamento cinese. Ma dell’umore che regna tra gli investitori a Lagarde sembra non interessare molto, tant’è che ha tenuto a sottolineare che le aspettative eccessive che si sono create sulla riduzione del costo del denaro “non aiutano”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE