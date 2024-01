Il taglio del costo del denaro nel 2024 non è scontato, dice Ferrero

La Bce taglierà il costo del denaro nel 2024 come si attendono i mercati e quando comincerà? “In giro ci sono previsioni un po’ troppo ottimistiche – dice al Foglio Andrea Ferrero, economista esperto di politiche monetarie all’Università di Oxford e già consulente della BoE – Credo che la Bce continuerà a prendere decisioni in base ai dati e questi dicono che l’inflazione di fondo, vale dire quella sganciata dai beni più volatili, energetici e alimentari, è ancora sopra il target e così è probabile che mantenga ancora per un po’ invariato l’attuale livello dei tassi d’interesse”. Ma allora la previsione di sei tagli a partire dalla prossima primavera, anche in anticipo sulla Fed – poiché è stata questa la stima degli operatori economici fino a pochi giorni fa – potrebbe rivelarsi completamente errata? “In parte, sì – ribatte l’economista – C’è stato, forse, un eccesso di euforia, la verità è che nel board della Bce prevale ancora l’idea di mantenere i tassi alti per il tempo necessario a dominare completamente l’inflazione poiché ne va anche della credibilità della banca centrale”.

