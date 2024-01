Sperare nel calo dei tassi per pagare il debito

Non è la prima volta che il governo Meloni critica la politica monetaria della Banca centrale europea, anche se ha sempre omesso di spiegare che aumentare i tassi d’interesse quando l’inflazione galoppa è necessario proprio per evitare che il caro prezzi pesi sulle classi con redditi più bassi. L’inflazione è soprattutto una tassa per i più poveri, si sa. Ieri, però, sul tema è intervenuta direttamente la premier, nel corso della conferenza stampa di fine anno che era stata rinviata, dicendo che è ragionevole immaginare una riduzione dei tassi d’interesse nel 2024. “Una riduzione libererebbe diverse risorse che noi abbiamo da pagare sul debito italiano”. Vero, ma fare previsioni, per un capo di governo, su un terreno così scivoloso come la politica monetaria, resta un azzardo.

