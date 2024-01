Per la Borsa un 2023 da primato. Ma non è merito del governo

In un anno di rallentamento economico, la maggioranza di governo ha cercato e trovato nell’andamento della Borsa italiana il dato che le serviva per dimostrare i propri risultati sull’economia. L’indice azionario di riferimento di Milano – il Ftse Mib – ha infatti ottenuto uno spumeggiante rialzo di oltre il 28 per cento nel corso del 2023. Giorgia Meloni e i suoi ministri ostentano in ogni occasione questo risultato, attribuendosene il merito. Ma il successo della Borsa italiana è in realtà lì a dimostrare l’inconsistenza della politica economica di questo primo anno di governo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE