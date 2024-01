Non sparate sul Pnrr: per digitale e servizi funziona

Tito Boeri e Roberto Perotti hanno scritto un libro smargiasso. A partire dal titolo “Pnrr, la grande abbuffata”. L’intento è quello di demolire l’intero impianto del Piano: un piano considerato troppo grande, costruito troppo in fretta, con un sistema di governance sgangherata, pieno zeppo di obiettivi irrealistici, del tutto incapace di migliorare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, privo di adeguati sistemi di monitoraggio e rendicontazione che riducono le possibilità di controllo sostanziale e impediscono ogni serio e documentato dibattito anche a causa di una comunicazione fuorviante e retorica.

Vengono presi in considerazione e letteralmente demoliti uno dopo l’altro alcuni importanti progetti “bandiera” del Pnrr: la riforma degli Its il progetto Scuola 4.0 e i programmi sugli asili, la digitalizzazione della PA, la giustizia, il progetto Gol teso a migliorare le politiche attive del lavoro, l’assistenza sanitaria territoriale e di prossimità, gli studentati universitari, le iniziative sul turismo. Giusto per citare quelli su cui le critiche si fanno davvero pesanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE