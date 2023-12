L'insostenibilità del metodo del "Fondo mance" al tempo del Pnrr

Cento milioni nel biennio 2025-2026 per la Ferrovia centrale umbra. Quarantacinque per il campus del Politecnico di Milano a Bovisa. Trentacinque per il progetto integrato del porto di Civitavecchia. Nove per la viabilità delle province di Chieti e Isernia, a patto che si realizzi il viadotto Sente-Longo. Autorizzazioni a finanziarie con le risorse disponibili il supporto tecnico ai commissari del Peschiera, della bretella Cisterna-Valmontone e della Roma-Latina (chissà perché solo loro fra 125 opere commissariate). Diciotto milioni alla società Sport e salute per finanziare la sede dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada). Cento milioni al fondo per gli autotrasportatori. Trecentocinquantacinque milioni, ma solo nel 2027-2028, per il fondo delle infrastrutture portuali. Quattro milioni e mezzo per la viabilità di Vibo Valentia.

