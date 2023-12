Il decretone mancante. ​​​​​​​Il governo prende tempo sul decreto per il nuovo Pnrr

Non c’è fretta. Così il governo risponde a chi chiede quando sarà pubblicato il decretone Mef che recepisce il nuovo Pnrr a firma Fitto-Meloni approvato ieri dal Consiglio Ue ed elenca i progetti finanziati e definanziati. Il decreto sostituirà quello del 6 agosto 2021 e conterrà le risorse ministero per ministero. Quel decreto non arriverà in fretta. Anzitutto bisogna dare risposte sui progetti definanziati: dove si prenderanno le risorse per garantire che i progetti vadano avanti, come promesso dal ministro Fitto. Una cifra fra 10 e 15 miliardi cui dovrà far fronte, almeno momentaneamente, il Mef, che già sconta per il 2024 una riduzione di 10,5 miliardi dei trasferimenti previsti dall’Ue per l’alleggerimento dei target di quinta e sesta rata. Fitto vuole un decreto legge che imponga alle regioni di riprogrammare velocemente i fondi Ue e le risorse nazionali collegate. Operazione non semplice per il vincolo territoriale che impone l’80 per cento dei fondi al sud.

