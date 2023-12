Pacchetto di Natale. Gli scarsi risultati di Meloni nel negoziato in Europa

Riforma del Patto di stabilità, Unione bancaria, nomina di Franco alla Bei. La premier diceva, emulando Giuseppe Conte, che il veto sul Mes andava inserito in una trattativa complessiva. Ma alla fine l'Italia non ha ottenuto nulla

La “logica di pacchetto” la inventò Giuseppe Conte nel lontano 2019. Anche all’epoca il problema era il Mes, ovvero la firma della riforma, che l’allora premier legava a un patto che includeva le garanzie della Bei, il supporto Sure, l’Unione bancaria e altre questioni in discussione a Bruxelles. Era in realtà una formula, escogitata da Conte, per far ingoiare al M5s la firma del nuovo Fondo salva stati. Ora, dopo quattro anni, siamo allo stesso punto.