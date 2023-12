Lagarde mezza colomba: la Bce lascia i tassi invariati

Se la Bce sarà la prima Banca centrale a tagliare i tassi nel 2024 si vedrà, poiché la Fed potrebbe giocare d’anticipo in primavera. Intanto, la presidente Christine Lagarde marca un po’ le distanze dal collega Jerome Powell vestendo solo per metà i panni della colomba di Natale come ci si attendeva. Ieri il board dell’Eurotower, come previsto, ha lasciato invariato il costo del denaro, deludendo però i mercati per non aver fornito indicazioni sul possibile inizio del ciclo di tagli e per avere annunciato la fine dei reinvestimenti del Pepp (Pandemic Emergency Purchase Programme).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE