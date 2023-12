La Bce lascia i tassi invariati

“L’inflazione pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo”. Lagarde ribadisce che saranno i dati di volta in volta a orientare le sue scelte

La decisione era scontata, ma non per questo meno ricca di conseguenze. La Bce nella riunione di oggi, l’ultima di quest’anno e decisiva per comprendere le future mosse di Francoforte, ha lasciato invariati i tassi d’interesse, che rimangono quindi ai massimi fissati lo scorso 14 settembre: i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali restano al 4,50 per cento, quelli sui rifinanziamenti marginali al 4,75 e il tasso di deposito al 4 per cento. Sui prossimi passi di politica monetaria, il board guidato da Christine Lagarde resta prudente: “L’inflazione – si legge nel comunicato diffuso al termine del vertice – pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo”. E nonostante l’“ulteriore flessione”, le pressioni interne rimangono “elevate” per effetto della crescita del costo del lavoro. Anche questa volta, la Bce ribadisce così che saranno i dati di volta in volta a orientare le sue scelte.

Proprio per questo l’attenzione dei mercati e degli analisti è rivolta alle stime macroeconomiche. Per quanto riguarda l’inflazione, le proiezioni sono state riviste al ribasso per il 2023 e soprattutto per il 2024: “Gli esperti si attendono che l’inflazione complessiva si collochi in media al 5,4 per cento nel 2023, al 2,7 per cento nel 2024, al 2,1 per cento nel 2025 e all’1,9 per cento nel 2026”, si legge sempre nel comunicato. Al netto della componente energetica e alimentare, i numeri passano “al 5,0 per cento nel 2023, al 2,7 per cento nel 2024, al 2,3 per cento nel 2025 e al 2,1 per cento nel 2026”. Sul fronte della crescita invece, questa dovrebbe restare “contenuta nel breve periodo”, segnando poi una ripresa “per effetto dell’incremento dei redditi reali e del miglioramento della domanda esterna”. Tradotto in cifre, le proiezioni indicano “un aumento della crescita da una media dello 0,6 per cento nel 2023 allo 0,8 per cento nel 2024 e all’1,5 per cento sia nel 2025 sia nel 2026”.

Un’altra importante novità riguarda i reinvestimenti dei titoli di stato acquistati dalla Bce nell’ambito del Pepp (Pandemic emergency purchase programme), il piano varato durante la pandemia come sostegno dai paesi dell’Eurozona e di cui l’Italia ha beneficiato in modo consistente (oltre 300 miliardi sui circa 1700 complessivi sono titoli del Tesoro). Negli ultimi mesi si era parlato di una possibile conclusione anticipata che peserebbe soprattutto sull’Italia, esponendo i Btp alla speculazione. I reinvestimenti – si legge nel comunicato – saranno garantiti per tutta la prima parte del 2024, mentre nella seconda parte dell’anno l’Eurotower intende “ridurre il portafoglio del Pepp di 7,5 miliardi di euro al mese”, per poi terminare i reinvestimenti alla fine del 2024.