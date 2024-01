Draghi non sarà il presidente dell'Ue, a meno che non ci sia una grossa crisi

Bruxelles. Mario Draghi sarebbe perfetto per sostituire Charles Michel come presidente del Consiglio europeo. Nei corridoi delle istituzioni europee, in modo non ufficiale, il suo nome circola da tempo per questo incarico strategico per un’Unione europea che vive tempi geopolitici complicatissimi. Chi meglio di Super Mario per tenere testa dal gennaio del 2025 a Donald Trump? Chi meglio di lui per rilanciare mercato interno, competitività e investimenti? Chi per trovare un consenso attorno a un’Ue riformata e sovrana? Ieri il Financial Times lo ha incoronato come il favorito per succedere a Michel. Ma Draghi non diventerà presidente del Consiglio europeo. La sua leadership, le sue idee e le sue qualità sono il più grande ostacolo. A meno che l’Ue non si trovi immersa in una crisi profonda e i suoi leader abbiano un sussulto di umiltà europeista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE