In cinque mesi Kyiv ha ripristinato le rotte del grano senza Mosca 

Quando a luglio dell’anno scorso la Russia uscì dall’accordo per l’esportazione del grano sembrava impossibile per l’Ucraina rompere l’assedio del golfo di Odessa, invece gli ucraini sono riusciti a rovesciare le aspettative

Negli ultimi mesi si è parlato molto dell’insuccesso della controffensiva ucraina raccontandola come una disfatta, perdendo di vista i risultati della controffensiva di Kyiv per spezzare l’assedio russo nel Mar Nero, che per gli ucraini significa ridurre la capacità russa di lanciare attacchi dal golfo di Odessa e liberare almeno in parte la principale rotta commerciale del paese. Gli attacchi con droni marini e missili stanno permettendo all’Ucraina di superare il dominio navale della Russia, costringendo il Cremlino a spostare le sue navi da guerra lontano dalla storica base di Sebastopoli e dal resto della Crimea. Un risultato eccezionale se si considera che Kyiv è riuscita ottenerlo senza disporre di una marina, né di una reale forza aerea. L’ultimo attacco ha distrutto, con un missile da crociera, una grande nave russa ormeggiata nel porto di Feodosia, dimostrando a Mosca che la sua flotta può essere colpita con forza anche nella parte più orientale della Crimea. In totale, dall’inizio dell’invasione a oggi la Russia ha perso almeno venti imbarcazioni tra navi da guerra, mezzi da sbarco, e un sottomarino.