Il filo che lega Putin a Le Pen

Dall’ultimo piano della casa che condivide con un diplomatico russo di alto livello – al quale affitta l’appartamento sottostante – l’uomo che ha contribuito a finanziare la candidatura alle presidenziali francesi di Marine Le Pen ha lavorato al progetto per portare all’Eliseo i politici filorussi. “Dobbiamo cambiare tutti i governi... Tutti i governi in Europa occidentale cambieranno”, ha detto in un’intervista Jean-Luc Schaffhauser, ex membro del Parlamento europeo per il partito di Le Pen. “Dobbiamo prendere il controllo. Prendere la leadership”. Per Schaffhauser, queste ambizioni fanno parte di uno sforzo decennale per forgiare un’alleanza tra la Russia e l’Europa, le cui prospettive, per quanto lontane, si sono infrante con l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022. Ma ora, mentre la controffensiva di Kyiv – e i finanziamenti occidentali – vacillano e i governi europei combattono l’aumento del costo della vita, il crollo dell’indice di gradimento e l’ascesa dei populisti di estrema destra, Schaffhauser e i suoi collaboratori russi vedono nuove opportunità.

