Crosetto allarmato: “La nostra Marina ha solo 63 missili”

“E pensare che la nostra Marina militare dispone solo di 63 missili”. Qualche giorno fa Guido Crosetto durante una commissione Difesa si è lasciato sfuggire questa numerica riflessione che ha colpito un po’ tutti i presenti. Parole accompagnate da un certo moto di preoccupata rassegnazione. Il ministro stava commentando quanto accaduto nelle scorse settimane nel Mar Rosso, quando il cacciatorpediniere USS Thomas Hudner ha distrutto alcuni droni lanciati dalle aree controllate dai ribelli houthi, nello Yemen. Per l’occasione, la Marina militare degli Stati Uniti ha sganciato un’ottantina di missili. Una potentissima pioggia di fuoco, una dimostrazione di forza. “E noi invece ne abbiamo solo 63, di missili”, è stata la chiosa di Crosetto. Un’affermazione che apre uno spaccato sugli armamenti dell’Italia tra commesse, lunghissimi tempi di consegna e investimenti. Mare, cielo e terra: la situazione non è ottimale. Anzi. Lo sanno bene all’Aeronautica, ma anche all’Esercito, dove il parco carri armati, per fare un esempio, non è proprio tutto arruolabile (solo il 20 per cento dei mezzi è in condizioni ottimali).

