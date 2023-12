Così l'Italia partecipa all'iniziativa di Austin nel Mar Rosso

L’altro ieri sera Mariella Amoretti, presidente pro-tempore della Confederazione italiana armatori che raggruppa gli armatori del settore trasporto merci e passeggeri, ha indirizzato una lettera allarmata al governo italiano, chiedendo il coinvolgimento della Marina militare italiana a protezione dei mercantili – per lo più occidentali – sotto attacco ormai da settimane dai gruppi houthi nell’area del Mar Rosso. In realtà in quelle stesse ore il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, durante la sua missione in medio oriente, era già al lavoro per costituire una nuova iniziativa congiunta in risposta agli attacchi. Ieri c’è stata una prima riunione virtuale operativa con i rappresentanti di 43 paesi, compreso il ministro della Difesa Guido Crosetto. Finora ci sono stati circa un centinaio di attacchi con droni e missili balistici contro almeno dieci navi mercantili, più l’attacco alla Galaxy Leader sequestrata e condotta in Yemen. I paesi coinvolti, secondo i dati americani, sono 35. Le aggressioni houthi “hanno già avuto un impatto sull’economia globale e continueranno a minacciare la navigazione commerciale se la comunità internazionale non si unirà per affrontare collettivamente il problema”, ha detto Austin.

