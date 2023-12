Jimmy Lai, una storia postcoloniale

L’imprenditore è in carcere per aver difeso la democrazia del suo paese decolonizzato. Il brutto processo di Hong Kong, tre decenni dopo il ritiro di Londra

I postcolonial studies sono una branca di successo della nuova accademia woke. In tutto il mondo, e come sempre l’origine è nordamericana. Sono studi brillanti, che scaturiscono da una presa di coscienza: il mondo coloniale, vittima dell’occidente imperialista, è stato soffocato, cancellato, gli si è impedito di esprimersi, farsi conoscere, non solo nelle inaudite sofferenze causate dal dominio interdittivo di potenze allogene, ma anche nei risvolti di cultura, multietnicità, lingua e letteratura, antropologia, tutto un mondo segnato dall’impronta che i paralleli racial studies illuminano nel segno sacrosanto della liberazione degli oppressi dai loro oppressori. Tutto bene, tutto giusto.