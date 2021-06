Pechino contro i giornali di Hong Kong

Per l’ennesima volta a Hong Kong vengono presi di mira i giornali e i giornalisti. Ieri cinquecento poliziotti hanno fatto irruzione nella redazione dell’Apple Daily, uno dei pochissimi giornali pro autonomia ancora in circolazione il cui editore, Jimmy Lai, si trova già agli arresti. Le immagini delle Forze dell’ordine sono impressionanti: i poliziotti fanno alzare i redattori e si mettono ai loro computer, frugando e rovistando. La perquisizione è andata avanti nonostante molti dei giornalisti stessero trasmettendo l’evento live sui social network. Alla fine sono state arrestate cinque persone, tra giornalisti e amministrativi. Le Forze dell’ordine hanno fatto sapere di aver trovato almeno 30 articoli in cui si dimostrerebbe la violazione dell’ultima controversa legge di Pechino sulle sanzioni straniere: l’Apple Daily, secondo le accuse, avrebbe aiutato non meglio specificati “paesi stranieri” nella grande cospirazione anticinese, che si è poi tradotta nelle sanzioni internazionali contro Pechino.

